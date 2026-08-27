Die BioNTech Aktie steht unter Druck. Das Mainzer Unternehmen will bis Ende September über die Zukunft mehrerer Produktionsstandorte in Deutschland und Singapur entscheiden.Standorte stehen auf dem Prüfstand BioNTech bereitet eine wichtige Standortentscheidung vor. Bis Ende September will der Konzern klären, wie es mit den von einer möglichen Schließung bedrohten Produktionsstandorten weitergeht. Betroffen sind unter anderem Idar-Oberstein, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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