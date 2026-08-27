New York - Die US-Börsen haben am Donnerstag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 53.569 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.731 Punkten 0,7 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.642 Punkten 1,4 Prozent im Plus.
Nvidia hat mit seinen Quartalszahlen und einem sehr optimistischen Ausblick die Erwartungen deutlich übertroffen. Damit gewinnt die KI-Rally neuen Schwung. Derweil warten die Anleger auf die Äußerungen des Chefs der US-Zentralbank, Kevin Warsh, zur künftigen Geldpolitik angesichts der anhaltend erhöhten Inflation.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1651 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8583 Euro zu haben.
Der Goldpreis stieg leicht an, am Abend wurden für eine Feinunze 4.605 US-Dollar gezahlt (+0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 127,09 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 89,64 US-Dollar, das waren 2,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.731 Punkten 0,7 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.642 Punkten 1,4 Prozent im Plus.
Nvidia hat mit seinen Quartalszahlen und einem sehr optimistischen Ausblick die Erwartungen deutlich übertroffen. Damit gewinnt die KI-Rally neuen Schwung. Derweil warten die Anleger auf die Äußerungen des Chefs der US-Zentralbank, Kevin Warsh, zur künftigen Geldpolitik angesichts der anhaltend erhöhten Inflation.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1651 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8583 Euro zu haben.
Der Goldpreis stieg leicht an, am Abend wurden für eine Feinunze 4.605 US-Dollar gezahlt (+0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 127,09 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 89,64 US-Dollar, das waren 2,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
© 2026 dts Nachrichtenagentur