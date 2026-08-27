Einem Bericht des Portals The Information zufolge soll Nvidia zugestimmt haben, die KI-Plattform Hugging Face für 12,9 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Damit könnte der Chiphersteller seinen Einfluss in der Open-Source-Gemeinde ausbauen. Schon am 23. August 2026 hatten US-Medien berichtet, dass die KI-Plattform Hugging Face einen rund 13 Milliarden Dollar schweren Verkauf plant. Um einen interessierten und entsprechend potenten Bieter zu finden, sei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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