Die bis 2032 vorgesehenen Investitionen werden das seit langem bestehende Joint Venture der beiden Unternehmen weiter stärken und eine nachhaltige Versorgung mit Flash-Speichern über mehrere Jahre hinweg sicherstellen

Die Investitionen stehen im Einklang mit den wirtschaftspolitischen Zielen der japanischen Regierung und spiegeln die guten Beziehungen zwischen den USA und Japan wider

Die Kioxia Corporation, eine Tochtergesellschaft der Kioxia Holdings Corporation (TOKIO: 285A), und die SanDisk Corporation (NASDAQ: SNDK) gaben heute bekannt, vorbehaltlich staatlicher Unterstützung erhebliche Investitionen in Japan in Höhe von insgesamt über 31 Milliarden US-Dollar (rund 5 Billionen Yen) zu planen. Die Investitionen, die bis zum Jahr 2032 erfolgen sollen, werden die Partnerschaft zwischen Kioxia und SanDisk, eines der erfolgreichsten Joint Ventures aller Branchen, weiter stärken. Diese Partnerschaft hat über Jahrzehnte hinweg zu Innovationen im Bereich der NAND-Flash-Speicher beigetragen und in den vergangenen 25 Jahren über 50 Milliarden US-Dollar (rund 9 Billionen Yen) in Japan investiert. Kioxia und SanDisk werden auch weiterhin führende Technologien bereitstellen, um den wachsenden Anforderungen einer von KI und Daten geprägten Welt gerecht zu werden.

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Diese Investitionen erfolgen im Einklang mit den Markttrends und werden den fortlaufenden Ausbau der Infrastruktur in den Werken Yokkaichi und Kitakami sowie der damit verbundenen Infrastruktur und Technologie unterstützen. Kioxia und SanDisk haben sich beide verpflichtet, ein signifikantes Bit-Wachstum über mehrere Jahre hinweg voranzutreiben und eine stabile Versorgung sicherzustellen, um der starken Nachfrage nach ihrer innovativen Flash-Speichertechnologie gerecht zu werden. Im Einklang mit diesem Engagement soll durch die angekündigten Investitionen der langfristige Erfolg des Joint Ventures gefördert und dessen Fähigkeit gestärkt werden, bahnbrechende Innovationen im Bereich der Flash-Speicher in großem Maßstab und zuverlässig umzusetzen.

"Durch diese gemeinsame Investition wird unsere langjährige Partnerschaft mit SanDisk weiter gestärkt und sie unterstreicht das starke Engagement von Kioxia, einen Beitrag zur Weiterentwicklung einer KI-gesteuerten Gesellschaft zu leisten", so Hiroo Ota, President und CEO von Kioxia. "Kioxia wird auch weiterhin die steigende Nachfrage nach Flash-Speichern mit hoher Kapazität, hoher Leistung und hoher Energieeffizienz decken, die für das Wachstum einer KI-gesteuerten Gesellschaft unverzichtbar sind. Wir wissen die bisherige Unterstützung seitens der japanischen Regierung sehr zu schätzen und wissen um die Bedeutung ihrer anhaltenden strategischen Unterstützung für die Aufrechterhaltung und weitere Stärkung unserer globalen Wettbewerbsfähigkeit."

"Sandisk und Kioxia entwickeln seit Jahrzehnten gemeinsam erstklassige NAND-Flash-Speichertechnologie", so David Goeckeler, Chairman und CEO der Sandisk Corporation. "Die geplanten Investitionen stehen im Einklang mit unserer Geschäftsstrategie und unseren Finanzprognosen und werden sicherstellen, dass wir den steigenden Anforderungen unserer Kunden an unsere Technologie gerecht werden können. Außerdem eröffnen sie neue wirtschaftliche Chancen für die Gemeinden, in denen wir tätig sind, und dienen als herausragendes Beispiel für die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den USA und Japan."

Diese Investitionen stehen im Einklang mit den wirtschaftspolitischen Zielen der Regierung Takaichi und dienen der Förderung eines strategisch wichtigen Sektors durch den Ausbau der fortschrittlichen Fertigung für modernste Halbleitertechnologien.

Im Januar haben Kioxia und Sandisk die Verlängerung ihres Joint-Venture-Rahmenvertrags für das Kioxia-Werk in Yokkaichi bis Dezember 2034 bekannt gegeben. Über das bereits seit über 25 Jahren bestehende Joint Venture arbeiten Kioxia und Sandisk gemeinsam an der Entwicklung und Herstellung von Flash-Speicherwafern. Diese Ankündigung unterstreicht die Stabilität der langjährigen Partnerschaft und deren Fähigkeit, KI-gestützte intelligente Fertigung in großem Maßstab zu nutzen, um eine stabile Produktion fortschrittlicher 3D-Flash-Speicher zu gewährleisten.

Über Sandisk

Sandisk ist ein vertikal integriertes, weltweit tätiges Halbleiterunternehmen, das auf mehr als drei Jahrzehnten Innovation aufbaut. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Speichertechnologien bereitzustellen, die Menschen und Unternehmen dabei unterstützen, das Potenzial ihrer Daten voll auszuschöpfen. Von Enterprise-SSDs, die KI-Infrastrukturen antreiben, bis hin zu Verbrauchergeräten und vernetzten Systemen am Netzwerkrand: Sandisk entwickelt und produziert Speicherlösungen, die die moderne digitale Wirtschaft vorantreiben. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sandisk.com.

Über Kioxia

Kioxia ist ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen, der sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Flash-Speichern und Solid-State-Drives (SSD) spezialisiert hat. Im April 2017 wurde der Vorgänger Toshiba Memory aus der Toshiba Corporation ausgegliedert, dem Unternehmen, das 1987 den NAND-Flash-Speicher erfunden hatte. Kioxia hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt mithilfe von Speicherprodukten zu bereichern, indem das Unternehmen Produkte, Dienstleistungen und Systeme anbietet, die eine Auswahl für die Kunden und einen speicherbasierten Nutzen für die Gesellschaft schaffen. Die innovative 3D-Flash-Speichertechnologie von Kioxia, BiCS FLASH, prägt die Zukunft der Datenspeicherung in Anwendungen mit hoher Speicherdichte, darunter fortschrittliche Smartphones, PCs, Automobilsysteme, Rechenzentren und generative KI-Systeme.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Bundeswertpapiergesetze, darunter unter anderem Aussagen bezüglich der Erwartungen hinsichtlich: der geplanten Investitionen der SanDisk Corporation (das "Unternehmen") und der Kioxia Holdings Corporation in Japan, einschließlich des Zeitpunkts, der Höhe, des Umfangs, der beabsichtigten Verwendung sowie der erwarteten Vorteile dieser Investitionen; des derzeitigen Ausbaus der Infrastruktur im Werk Yokkaichi und im Werk Kitakami; der Auswirkungen künstlicher Intelligenz und datengesteuerter Anwendungen auf die Nachfrage nach leistungsstarken Flash-Speichertechnologien sowie der Fähigkeit der Unternehmen, diese Nachfrage zu bedienen; des langjährigen Joint Ventures der Unternehmen, einschließlich dessen Bestand, langfristigen Erfolgs und der Fähigkeit, bahnbrechende Flash-Speicher-Innovationen in großem Maßstab und mit hoher Stabilität bereitzustellen; der Rolle der Investitionen der Unternehmen bei der Förderung des Wirtschaftswachstums, der regionalen Wirtschaftsentwicklung, der langfristigen Wachstumsziele des Joint Ventures, des mehrjährigen Bit-Lieferwachstums und die Skalierung fortschrittlicher Fertigungsprozesse sowie die Auswirkungen dieser Investitionen auf die Beziehungen zwischen den USA und Japan. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und sind mit Risiken und Ungewissheiten behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den wichtigsten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, zählen: nachteilige Veränderungen der globalen oder regionalen Wirtschaftslage, einschließlich der Auswirkungen sich verändernder handelspolitischer Maßnahmen, Zollregelungen und Handelskriege sowie der Folgen globaler Gesundheitskrisen; Schwankungen in der Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens; Preisentwicklungen und Schwankungen der durchschnittlichen Verkaufspreise; Inflation; Änderungen der Zinssätze und eine mögliche wirtschaftliche Rezession; die Auswirkungen der Geschäfts- und Marktbedingungen; die Auswirkungen von Konkurrenzprodukten und deren Preisgestaltung; die Entwicklung und Einführung von Produkten auf Basis neuer Technologien sowie das Management von Technologiewechseln; Risiken im Zusammenhang mit strategischen Initiativen, einschließlich Umstrukturierungen, Akquisitionen, Veräußerungen, Kosteneinsparungsmaßnahmen und Joint Ventures; Risiken im Zusammenhang mit Produktmängeln; Schwierigkeiten oder Verzögerungen bei der Produktionsaufnahme, bei der Fertigung oder anderen Störungen in der Lieferkette; die Abhängigkeit von strategischen Beziehungen zu wichtigen Partnern, einschließlich der Kioxia Corporation; Risiken im Zusammenhang mit den langfristigen Vereinbarungen des Unternehmens oder "NBMs"; schwankende Betriebsergebnisse, unter anderem aufgrund von Veränderungen der Nachfrage, des Branchenzyklus und des Zeitpunkts der Kundenimplementierungen sowie der Fähigkeit des Unternehmens, die Nachfrage genau zu prognostizieren; die Gewinnung, Bindung und Entwicklung von qualifizierten Führungskräften und technischen Fachkräften; Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz in den Geschäftsabläufen des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit Finanzgarantien und anderen finanziellen Verpflichtungen; Risiken im Zusammenhang mit dem Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens; Veränderungen der Beziehungen des Unternehmens zu wichtigen Kunden oder Konsolidierungseffekte innerhalb des Kundenstamms des Unternehmens; Kompromittierung, Schäden oder Unterbrechungen durch Cybersicherheitsvorfälle oder andere Sicherheitsrisiken für Datensysteme; die Abhängigkeit von geistigem Eigentum; Wechselkursschwankungen; Maßnahmen von Wettbewerbern; Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung sich ändernder gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die in den bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") eingereichten Unterlagen des Unternehmens aufgeführt sind, einschließlich des am 17. August 2026 bei der SEC eingereichten Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K, auf den wir Sie hinweisen möchten. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Informationen oder Ereignissen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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