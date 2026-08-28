Düsseldorf - Die AfD stößt mit ihren Wahlmanipulationsvorwürfen gegenüber Pflegeheimen auf heftigen Widerspruch. "Dass die AfD nun Pflegeheimen Betrug unterstellt, ist zutiefst verwerflich", sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Rachel, der auch Beauftragter der Bundesregierung für Religions- und Weltanschauungsfreiheit ist, der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Aber es passt in ihr System."



Es werde einfach behauptet, dass bei der Stimmabgabe möglicherweise etwas nicht mit rechten Dingen zugehe. Belege bleibe man selbstverständlich schuldig, kritisierte Rachel.



Das verunsichere viele Leute, die zur Wahl gehen, trotzdem. Das allein sei das Kalkül der AfD, so Rachel. Und das selbst in Sachsen-Anhalt, wo nur ein Teil der Pflegeeinrichtungen konfessionell getragen seien. Der Vorgang reihe sich ein in die sonstigen Attacken der AfD gegen Kirchen und ihre Einrichtungen.



Caritas-Präsidentin Eva Welskop-Deffaa sagte, manch einer in Ostdeutschland fühle "sich an Zeiten vor 1989 erinnert". In diesen Zeiten habe sich die verschworene Gemeinschaft der kirchlichen Mitarbeitenden und der Caritas immer wieder Anfeindungen durch den Staat ausgesetzt gesehen.





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