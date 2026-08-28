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|Ihre wichtigsten Termine: Alle Analysten-Augen auf: Bertelsmann, Bitcoin Group, MPC Capital und LBBW
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|EQS-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG: MPC Oceanic Group: Einladung zum H1 2026 Earnings Webcast am 3. September 2026
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MPC Oceanic Group: Einladung zum H1 2026 Earnings Webcast am 3. September 2026
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|Von MPC Capital gibt es eine neue Prognose. Die Gesellschaft erwartet 2026 einen Umsatz von 50 Millionen Euro bis 53 Millionen Euro. Bisher ging man von 45 Millionen Euro bis 50 Millionen Euro aus....
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|EQS-Adhoc: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG: MPC Oceanic Group hebt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an
|EQS-Ad-hoc: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
MPC Oceanic Group hebt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an
25.08.2026 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung...
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|16.07.
|MPC legt "Capital" ab und gibt sich einen neuen Namen
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