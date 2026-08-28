Gosen-Neu Zittau/Potsdam - Nach einer Schießerei an einer Schule in Brandenburg hat sich Ministerpräsident Dietmar Woidke tief betroffen gezeigt. "Diese Tat erschüttert unser gesamtes Land" sagte Woidke am Abend.
Woidke weiter: "Unsere Schulen sollen ein Hort für unsere jungen Menschen sein. Hier ist eine Schule zum Tatort einer unfassbaren Gewalttat geworden. Wir stehen an der Seite der gesamten Schulgemeinschaft."
Die Ermittlungsbehörden würden mit allen verfügbaren Ressourcen daran arbeiten, die Hintergründe dieser Tat "lückenlos und schnellstmöglich aufzuklären".
Nach letzten Erkenntnissen hatte ein 19 Jahre alter Deutscher an einer Schule im Landkreis Oder-Spree seine 18-jährige Ex-Freundin und den 30-jährigen Hausmeister der Schule erschossen. Der mutmaßliche Täter soll in der Vergangenheit bereits wegen Volksverhetzung polizeilich aufgefallen sein. Er wurde von der Polizei festgenommen.
Woidke weiter: "Unsere Schulen sollen ein Hort für unsere jungen Menschen sein. Hier ist eine Schule zum Tatort einer unfassbaren Gewalttat geworden. Wir stehen an der Seite der gesamten Schulgemeinschaft."
Die Ermittlungsbehörden würden mit allen verfügbaren Ressourcen daran arbeiten, die Hintergründe dieser Tat "lückenlos und schnellstmöglich aufzuklären".
Nach letzten Erkenntnissen hatte ein 19 Jahre alter Deutscher an einer Schule im Landkreis Oder-Spree seine 18-jährige Ex-Freundin und den 30-jährigen Hausmeister der Schule erschossen. Der mutmaßliche Täter soll in der Vergangenheit bereits wegen Volksverhetzung polizeilich aufgefallen sein. Er wurde von der Polizei festgenommen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur