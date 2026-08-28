Berlin - Das geplante KI-Sicherheitsinstitut der Bundesregierung (AISI) soll in Berlin angesiedelt werden. Das berichtet der Newsletter "Technologie und KI" des "Politico" unter Berufung auf mehrere mit der Entscheidung vertraute Personen. Die offizielle Bekanntgabe soll Anfang kommender Woche erfolgen.
Damit gehen Saarbrücken und München leer aus, die sich in den vergangenen Wochen intensiv um eine Ansiedlung des AISI bemüht hatten. In mehreren Schreiben hatten Teile der Landesregierungen im Saarland und in Bayern die Bundesregierung dazu aufgefordert, das Institut in ihren jeweiligen Ländern anzusiedeln.
An der Standortentscheidung waren das Digitalministerium, das Innenministerium und das Kanzleramt beteiligt. Die Wahl auf Berlin dürfte auch dem Ziel geschuldet sein, dem Institut eine möglichst enge Anbindung an die Arbeit der Bundesregierung zu sichern.
Das AISI soll die Bundesregierung künftig in Sicherheitsfragen rund um Künstliche Intelligenz beraten, aber auch zu deren wirtschaftlichen Potenzialen. Dazu soll das Institut Spitzenpersonal für die eigene Arbeit gewinnen, auch aus dem Ausland.
Damit gehen Saarbrücken und München leer aus, die sich in den vergangenen Wochen intensiv um eine Ansiedlung des AISI bemüht hatten. In mehreren Schreiben hatten Teile der Landesregierungen im Saarland und in Bayern die Bundesregierung dazu aufgefordert, das Institut in ihren jeweiligen Ländern anzusiedeln.
An der Standortentscheidung waren das Digitalministerium, das Innenministerium und das Kanzleramt beteiligt. Die Wahl auf Berlin dürfte auch dem Ziel geschuldet sein, dem Institut eine möglichst enge Anbindung an die Arbeit der Bundesregierung zu sichern.
Das AISI soll die Bundesregierung künftig in Sicherheitsfragen rund um Künstliche Intelligenz beraten, aber auch zu deren wirtschaftlichen Potenzialen. Dazu soll das Institut Spitzenpersonal für die eigene Arbeit gewinnen, auch aus dem Ausland.
© 2026 dts Nachrichtenagentur