PURE Funds AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

PURE Swiss Opportunity REF (PSO) überzeugt im ersten Halbjahr 2026 mit gutem Geschäftsergebnis und baut das Portfolio deutlich aus



28.08.2026 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad hoc-Medienmitteilung I Zug, 28. August 2026 Weiterer Ausbau des Immobilienportfolios mit Erwerb von sechs vollvermieteten Liegenschaften in den Kantonen Zürich und Bern

mit Erwerb von in den Kantonen Zürich und Bern Portfoliowert von CHF 256.3 Mio. (31. Dezember 2025) auf CHF 314.9 Mio. gestiegen (+22.7%)

von (31. Dezember 2025) auf gestiegen (+22.7%) Anstieg der Mietzinseinahmen von CHF 3.7 Mio. (H1 2025) auf CHF 5.2 Mio. (+40.6%)

von (H1 2025) auf (+40.6%) Anstieg des Nettoertrags von CHF 2.8 Mio. (H1 2025) auf CHF 3.9 Mio. (+40.2%)

von (H1 2025) auf (+40.2%) Solide Eigenkapitalrendite (ROE) von 2.3% und Anlagerendite von 2.4% auf 6 Monatsbasis

von und Anlagerendite von auf 6 Monatsbasis Mietzinsausfallrate sinkt von 1.5% (30. Juni 2025) auf 1.1%

sinkt von (30. Juni 2025) Steigerung der Wohnquote im Portfolio von 47% (31. Dezember 2025) auf 52% Erfolgreicher Ausbau des PSO Portfolios Der PURE Swiss Opportunity REF (PSO) setzt sein Wachstum fort und erzielt für das erste Halbjahr 2026 ein erfreuliches Geschäftsergebnis. Der Verkehrswert der Liegenschaften stieg im ersten Halbjahr 2026 von CHF 256.3 Mio. um CHF 58.6 Mio. auf CHF 314.9 Mio. Mit den aus der Kapitalerhöhung Dezember 2025 zugeflossenen Mitteln wurden bis zum März 2026 fünf attraktive und vollvermietete Liegenschaften mit einem Marktwert von CHF 54.0 Mio. erworben. Im Mai 2026 führte die Fondsleitung eine weitere Kapitalerhöhung von CHF 38.9 Mio. durch. Der Emissionserlös wird für strategiekonforme Zukäufe verwendet. Dazu wurde eine Wohnliegenschaft in Oetwil am See mit einem Marktwert von CHF 8.0 Mio. im Juni 2026 erworben. Die Wohnquote stieg per 30. Juni 2026 auf 52% (31. Dezember 2025: 47%). Erfolgsrechnung Die Mietzinseinnahmen konnten im Vergleich zum Vorjahr um CHF 1.5 Mio. von CHF 3.7 Mio. auf CHF 5.2 Mio. gesteigert werden, was einem Wachstum von 41% entspricht. Die in der Berichtsperiode erworbenen Liegenschaftszukäufe trugen zu den Soll-Nettomieten mit rund CHF 0.8 Mio. bei. Das Portfolio weist seit Jahren einen hohen Vermietungsstand aus und die Mietzinsausfallrate konnte um weitere 0.4%-Punkte von 1.5% auf nunmehr 1.1% reduziert werden. Aufgrund der tiefen Leerstände und der Neuwertigkeit der Liegenschaften erzielt der PSO eine Betriebsgewinnmarge von 70.4% (30. Juni 2025: 72.4%), was die Ertragskraft des Portfolios unterstreicht. Die Aufwendungen stiegen im Vergleich zum Portfoliowachstum unterproportional, da die Fremdkapitalkosten (Ø gewichteter Zinssatz der Fremdfinanzierungen) innerhalb von 12 Monaten von 1.03% auf 0.76% reduziert werden konnten. Der Nettoertrag erhöhte sich gegenüber der Vorjahresperiode von CHF 2.8 Mio. um CHF 1.1 Mio. auf CHF 3.9 Mio. was einem Anstieg von 40% entspricht und eine solide Grundlage für eine attraktive Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2026 bietet. Im Juni 2026 wurde die Projektentwicklungsliegenschaft in Biel (BE) im Rahmen einer gezielten Portfoliobereinigung veräussert. Der Gesamterfolg ist mit CHF 5.9 Mio. leicht tiefer als im Vorjahr mit CHF 6.4 Mio., da in der Berichtsperiode 2025 durch zwei Liegenschaftsverkäufe ein realisierter Kapitalgewinn von CHF 1.9 Mio. nach Steuern erzielt wurde. Bei den wichtigen Renditekennzahlen erzielte der PSO für die ersten 6 Monate eine attraktive Eigenkapitalrendite von 2.3% sowie eine Anlagerendite von 2.4% (30. Juni 2025: 4.7% und 4.7%). Die Vorjahresperiode 2025 war vor allem durch den realisierten Kapitalgewinn der veräusserten Liegenschaft in Sissach einmalig positiv beeinflusst. Vermögensrechnung Auf das Bestandsportfolio per 31. Dezember 2025 von CHF 251.3 Mio. resultierte im ersten Halbjahr 2026 eine Aufwertung (like-for-like) von CHF 1.6 Mio. Die Aufwertung entspricht 0.6% des Bestandes-portfolios ohne die veräusserte Projektliegenschaft in Biel. Die Aufwertungen sind auf die positive Marktentwicklung sowie ein aktives Asset Management zurückzuführen. Hierzu zählen, unter anderem erfolgreiche Mietvertragsverlängerungen und gezielte, wertvermehrende Investitionen in ausgewählte Liegenschaften. In der Berichtsperiode konnte der PSO sechs attraktive Liegenschaften an sehr guten Makro- und Mikrolagen in den Kantonen Zürich und Bern erwerben. Diese Transaktionen erfolgten überwiegend Off-Market und erzielten insgesamt Einwertungsgewinne von ca. CHF 2.3 Mio. nach Transaktionskosten und vor Liquidationssteuern. Das Gesamtfondsvermögen lag per 30. Juni 2026 bei CHF 349.5 Mio. (31.12.2025: CHF 281.1 Mio.), das Nettofondsvermögen bei CHF 253.8 Mio. (31.12.2025: CHF 218.2 Mio.). Am 24. April 2026 erfolgte für das Geschäftsjahr 2025 eine Ausschüttung von CHF 4.50 pro Anteilsschein, was einer Ausschüttungsrendite von 3.45% auf den Börsenkurs per Jahresende 2025 entsprach. Die jährliche Ausschüttung wurde damit zum vierten Mal in Folge erhöht. Ausblick zweites Halbjahr 2026 Im 3. Quartal 2026 liegt der Fokus des PSO auf dem weiteren konsequenten Ausbau des Immobilienportfolios. Neben der vollständigen Allokation des aus der Kapitalerhöhung Mai 2026 verfügbaren Kapitals steht die erfolgreiche Integration der entsprechenden Liegenschaftskäufe im Mittelpunkt. Im Juli 2026 wurden zwei vollvermietete Liegenschaften in Bülach erworben, die das Portfolio an etablierten Wohnstandorten in den Wirtschaftsräumen Zürich und Bern strategisch weiter stärken. Weitere Beurkundungen sind für Anfang September 2026 in Vorbereitung und werden die Wohnquote voraussichtlich weiter erhöhen. Anfang August 2026 hat die Fondsleitung ihre kleinste Liegenschaft im Portfolio in St. Gallen mit einem Gewinn veräussert. Der Liegenschaftsverkauf fand im Rahmen einer strategiekonformen Portfoliobereinigung statt und steigert das durchschnittliche Objektvolumen des PSO. Die Planung und Weiterentwicklung der laufenden Sanierungs- und Entwicklungsprojekte werden planmässig vorangetrieben, um bestehende Wertsteigerungs- und Verdichtungspotenziale zu erschliessen und das Ertragspotenzial des Portfolios weiter auszubauen. Parallel dazu werden mögliche Portfoliobereinigungen geprüft und bei entsprechender Opportunität umgesetzt. Der Halbjahresbericht 2026 des PSO ist auf der Website der Fondsleitung und auf Swiss Fund Data abrufbar. Über PURE Funds AG Partnership, Unique, Return und Engagement - das ist PURE. Die PURE Funds AG ist eine von der FINMA bewilligte, unabhängige und privat gehaltene Fondsleitung. Wir verwalten und vertreiben eigene Fondslösungen mit Fokus auf Investments in Immobilien. Zudem bieten wir Beratung, Asset und Portfolio Management sowie die Abwicklung von Immobilientransaktionen für Dritte an. Durch unser innovatives und leidenschaftliches Handeln kreieren wir Chancen, schaffen Werte und gestalten gemeinsam mit unseren Partnern die Zukunft. Wir hinterfragen und optimieren bewährte Geschäftsfelder, sind agil und realisieren Opportunitäten mit Weitsicht. Weitere Informationen und Kontakt PURE Funds AG I T +41 41 726 19 19 I info@pure.swiss I www.pure.swiss CEO I Flavio Lauener I T +41 41 726 19 10 I flavio.lauener@pure.swiss Head Investment Management I Michael Kirschner I T +41 41 726 19 13 I michael.kirschner@pure.swiss Investor Relations

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