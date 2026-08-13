PURE Funds AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Ad hoc-Medienmitteilung I Zug, 13. August 2026
Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung vom Mai 2026 wurde für den Zukauf von drei Liegenschaften verwendet. Alle Liegenschaften befinden sich an guter Makro- und Mikrolage in den Kantonen Zürich und Bern. Unter Berücksichtigung von zwei Liegenschaftsverkäufen erhöht sich der Wert des Immobilienportfolios per 13. August 2026 auf CHF 328.6 Mio.
Der PSO setzt sein strategiekonformes Fondswachstum fort, investiert die Mittel aus der Kapitalerhöhung vom Mai 2026 Off-Market im Juni und Juli 2026 in drei vollvermietete Wohnliegenschaften in Oetwil am See (ZH), Bülach (ZH) und Urtenen-Schönbühl (BE) und steigert die Wohnquote auf 53%.
Im Juni 2026 wurde die Projektentwicklungsliegenschaft in Biel (BE) sowie Anfang August 2026 die kleinste Wohnliegenschaft in St. Gallen (SG) veräussert.
Per 13. August 2026 weist das Immobilienportfolio folgende Werte aus:
Basierend auf den ungeprüften Zahlen für das erste Halbjahr 2026 erwartet die Fondsleitung für den PSO die nachfolgenden indikativen Ergebnisse per 30. Juni 2026:
Die definitiven, ungeprüften Zahlen für das erste Halbjahr 2026 werden mit ad hoc-Mitteilung sowie mit der Publikation des Halbjahresberichtes am 28. August 2026 auf der Website der Fondsleitung und zusätzlich bei Swiss Fund Data veröffentlicht.
Über PURE Funds AG
Partnership, Unique, Return und Engagement - das ist PURE. Die PURE Funds AG ist eine von der FINMA bewilligte, unabhängige und privat gehaltene Fondsleitung. Wir verwalten und vertreiben eigene Fondslösungen mit Fokus auf Investments in Immobilien. Zudem bieten wir Beratung, Asset und Portfolio Management sowie die Abwicklung von Immobilientransaktionen für Dritte an. Durch unser innovatives und leidenschaftliches Handeln kreieren wir Chancen, schaffen Werte und gestalten gemeinsam mit unseren Partnern die Zukunft. Wir hinterfragen und optimieren bewährte Geschäftsfelder, sind agil und realisieren Opportunitäten mit Weitsicht.
Weitere Informationen und Kontakt
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Investor Relations I Sebastian Eggert I T +41 41 726 19 58 I sebastian.eggert@pure.swiss
Disclaimer
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
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|info@pure.swiss
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|pure.swiss
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|CH0555854XXX
|Valorennummer:
|55585462
|EQS News ID:
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