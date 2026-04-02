PURE Funds AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR I Zug, 2. April 2026
Im Zuge des nächsten Wachstumsschrittes plant die Fondsleitung PURE Funds AG für den PSO eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht im Umfang von rund CHF 120 Mio. Die Zeichnungsfrist dauert vom 11. Mai bis zum 22. Mai 2026. Kurz vor Beginn der Zeichnungsfrist werden das Bezugsverhältnis sowie der Emissionspreis kommuniziert.
Im Einklang mit der Anlagestrategie des PURE Swiss Opportunity REF wird der Emissionserlös der Kapitalerhöhung für den Erwerb weiterer Liegenschaften verwendet. Für die zeitnahe Platzierung des Kapitals ist bereits eine umfangreiche Pipeline mit attraktiven Liegenschaften in fortgeschrittenem Verhandlungsstadium vorhanden.
Ziel ist es, die Wohnquote sowie die Lage- und Objektqualität des Portfolios strategiekonform weiter zu steigern. Diese Massnahmen tragen zur weiteren Portfoliodiversifikation bei, erhöhen nachhaltig das Ertragspotenzial und ermöglichen attraktive Ausschüttungen für die Anlegerinnen und Anleger.
Fondsporträt
Der PSO investiert in Liegenschaften an attraktiver Mikrolage in wirtschaftlich starken Regionalzentren und an Standorten mit Wachstumspotenzial. Das Kernportfolio bilden gut unterhaltene, sanierte und neugebaute Liegenschaften (Wohnliegenschaften und Immobilien mit kommerziellem Anteil) mit stabilem Cash-Flow. Durch aktives Asset Management werden laufende Erträge optimiert sowie mittels Projektentwicklungen, Umnutzungen und Sanierungen im Bestand Potenziale realisiert.
Über PURE Funds AG
Partnership, Unique, Return und Engagement - das ist PURE. Die PURE Funds AG ist eine von der FINMA bewilligte, unabhängige und privat gehaltene Fondsleitung. Wir verwalten und vertreiben eigene Fondslösungen mit Fokus auf Investments in Immobilien. Zudem bieten wir Beratung, Asset und Portfolio Management sowie die Abwicklung von Immobilientransaktionen für Dritte an. Durch unser innovatives und leidenschaftliches Handeln kreieren wir Chancen, schaffen Werte und gestalten gemeinsam mit unseren Partnern die Zukunft. Wir hinterfragen und optimieren bewährte Geschäftsfelder, sind agil und realisieren Opportunitäten mit Weitsicht.
Weitere Informationen und Kontakt
PURE Funds AG | T +41 41 726 19 19 | info@pure.swiss | www.pure.swiss
CEO I Flavio Lauener I T +41 41 726 19 10 I flavio.lauener@pure.swiss
Head Investment Management | Michael Kirschner | T +41 41 726 19 13 | michael.kirschner@pure.swiss
Investors Relation | Beat Blattner | T +41 41 726 19 19 | beat.blattner@pure.swiss
Disclaimer
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PURE Funds AG
|Gotthardstrasse 14
|6300 Zug
|Schweiz
|E-Mail:
|info@pure.swiss
|Internet:
|pure.swiss
|ISIN:
|CH0555854626
|Valorennummer:
|55585462
|EQS News ID:
|2302596
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2302596 02.04.2026 CET/CEST