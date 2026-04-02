PURE Funds AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Kapitalerhöhung für den PURE Swiss Opportunity REF (PSO) im Mai 2026 geplant



02.04.2026 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR I Zug, 2. April 2026 Im Zuge des nächsten Wachstumsschrittes plant die Fondsleitung PURE Funds AG für den PSO eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht im Umfang von rund CHF 120 Mio. Die Zeichnungsfrist dauert vom 11. Mai bis zum 22. Mai 2026. Kurz vor Beginn der Zeichnungsfrist werden das Bezugsverhältnis sowie der Emissionspreis kommuniziert. Im Einklang mit der Anlagestrategie des PURE Swiss Opportunity REF wird der Emissionserlös der Kapitalerhöhung für den Erwerb weiterer Liegenschaften verwendet. Für die zeitnahe Platzierung des Kapitals ist bereits eine umfangreiche Pipeline mit attraktiven Liegenschaften in fortgeschrittenem Verhandlungsstadium vorhanden. Ziel ist es, die Wohnquote sowie die Lage- und Objektqualität des Portfolios strategiekonform weiter zu steigern. Diese Massnahmen tragen zur weiteren Portfoliodiversifikation bei, erhöhen nachhaltig das Ertragspotenzial und ermöglichen attraktive Ausschüttungen für die Anlegerinnen und Anleger. Fondsporträt

Der PURE Swiss Opportunity REF (PSO) eröffnet Investoren Zugang zu einem hochwertigen, breit abgestützten Immobilienportfolio. Mit der Börsenkotierung an der SIX Swiss Exchange im Oktober 2025 wurde der Anlegerkreis erweitert und der Zugang zu einem Schweizer Immobilienportfolio auch für Privatanleger geöffnet. Der PSO investiert in Liegenschaften an attraktiver Mikrolage in wirtschaftlich starken Regionalzentren und an Standorten mit Wachstumspotenzial. Das Kernportfolio bilden gut unterhaltene, sanierte und neugebaute Liegenschaften (Wohnliegenschaften und Immobilien mit kommerziellem Anteil) mit stabilem Cash-Flow. Durch aktives Asset Management werden laufende Erträge optimiert sowie mittels Projektentwicklungen, Umnutzungen und Sanierungen im Bestand Potenziale realisiert. Über PURE Funds AG Partnership, Unique, Return und Engagement - das ist PURE. Die PURE Funds AG ist eine von der FINMA bewilligte, unabhängige und privat gehaltene Fondsleitung. Wir verwalten und vertreiben eigene Fondslösungen mit Fokus auf Investments in Immobilien. Zudem bieten wir Beratung, Asset und Portfolio Management sowie die Abwicklung von Immobilientransaktionen für Dritte an. Durch unser innovatives und leidenschaftliches Handeln kreieren wir Chancen, schaffen Werte und gestalten gemeinsam mit unseren Partnern die Zukunft. Wir hinterfragen und optimieren bewährte Geschäftsfelder, sind agil und realisieren Opportunitäten mit Weitsicht. Weitere Informationen und Kontakt PURE Funds AG | T +41 41 726 19 19 | info@pure.swiss | www.pure.swiss CEO I Flavio Lauener I T +41 41 726 19 10 I flavio.lauener@pure.swiss Head Investment Management | Michael Kirschner | T +41 41 726 19 13 | michael.kirschner@pure.swiss Investors Relation | Beat Blattner | T +41 41 726 19 19 | beat.blattner@pure.swiss Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein Basisinformationsblatt dar. Sie stellt auch kein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Historische Wertentwicklungen dürfen nicht als Gewähr für gegenwärtige oder zukünftige Wertentwicklung oder Erträge interpretiert werden. Die Wertentwicklung lässt die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet sind und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Sämtliche auf die Zukunft bezogene Aussagen beruhen auf Daten, die der PURE Funds AG zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Medienmitteilung vorlagen. PURE Funds AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu aktualisieren. Die für einen Investitionsentscheid allein verbindlichen Unterlagen, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht und das Basisinformationsblatt können kostenlos bei der Fondsleitung, der PURE Funds AG, Gotthardstrasse 14, 6300 Zug oder bei der Depotbank, der Banque Cantonale Vaudoise, Case Postale 300, 1001 Lausanne, angefordert werden. Diese Medienmitteilung richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Geschäftssitz ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder in die Vereinigten Staaten versandt oder mitgenommen werden noch darf sie an eine US-Person (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden.

Ende der Adhoc-Mitteilung