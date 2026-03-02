PURE Funds AG / Schlagwort(e): Ankauf
Medienmitteilung I Zug, 2. März 2026
Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung vom Dezember 2025 wurde mit dem Zukauf von fünf Liegenschaften im Zeitraum Dezember 2025 bis Februar 2026 voll investiert. Alle Liegenschaften befinden sich an sehr guter Makro- und Mikrolage in der Stadt Zürich. Damit erhöht sich der Immobilienportfoliowert des PSO per 28. Februar 2026 auf CHF 303 Mio. (Wert des Immobilienportfolios per Ende 2025 CHF 256.3 Mio.).
Die fünf vollvermieteten Liegenschaften mit einem Gesamtmarktwert von rund CHF 56 Mio. bestehen aus drei kernsanierten Wohnliegenschaften mit hohem Ausbaustandard in beliebten Wohnquartieren in Zürich sowie zwei kommerziell genutzten Liegenschaften direkt am Bahnhof Oerlikon bzw. nahe der Universität Zürich. Die kommerziellen Flächen der Liegenschaft in Oerlikon sind langfristig vermietet und beim Wohnanteil besteht Mietsteigerungspotenzial. Die Liegenschaft in der Nähe der Universität bietet mittelfristig ebenfalls Wertsteigerungspotenzial durch eine Umnutzung zu Wohnungen.
Diese Zukäufe weisen folgende positiven Effekte für das Portfolio des PSO für das Geschäftsjahr 2026 aus:
Basierend auf den ungeprüften Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2025 erwartet die Fondsleitung für den PSO die nachfolgenden indikativen Ergebnisse:
Die Fondsleitung plant die Ausschüttung um 20 Rappen auf CHF 4.50 CHF pro Fondsanteil für das Geschäftsjahr 2025 zu erhöhen.
Die definitiven Jahreszahlen 2025 werden mit der Publikation des Jahresergebnisses am 30. März 2026 kommuniziert.
