PURE Funds AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR I Zug, 4. Mai 2025
Kapitalerhöhung
Die Fondsleitung PURE Funds AG führt vom 11. Mai bis 22. Mai 2026 für den PSO eine Kapitalerhöhung in einem Umfang von CHF 122 Mio. durch.
Die Emission erfolgt kommissionsweise («best effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz. Auf jeden bestehenden Anteil entfällt ein (1) Bezugsrecht. Neun (9) Bezugsrechte berechtigen zum Erwerb von fünf (5) neuen Anteilen zum Emissionspreis in Schweizer Franken.
Bezugsrechte können vom 11. Mai bis 20. Mai 2026 an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Nicht genutzte Bezugsrechte verfallen nach Ablauf der Bezugsfrist. Die Ausgabe neuer Anteile ist auf maximal 946'450 begrenzt. Die Liberierung für die neu ausgegebenen Anteile ist am 29. Mai 2026. Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht ausgegeben, wodurch sich der Ausgabebetrag entsprechend verringern kann. Die genaue Anzahl der neu auszugebenden Anteile wird nach Ablauf der Bezugsfrist auf der Grundlage der eingegangenen Zeichnungen festgelegt. Die Anleger werden bis spätestens am 29. Mai 2026 über die endgültige Anzahl der neuen Anteile informiert.
Verwendung des Kapitals
Ziel ist es, strategiekonform die Wohnquote sowie die Lage- und Objektqualität des Portfolios weiter zu steigern. Diese Massnahmen tragen zur weiteren Diversifikation des Portfolios bei, erhöhen das Ertragspotenzial nachhaltig und ermöglichen attraktive Ausschüttungen für die Anleger. Für die zeitnahe Verwendung des Kapitals besteht bereits eine umfangreiche Pipeline an attraktiven Akquisitionsobjekten.
Bedingungen der Kapitalerhöhung
Über PURE Funds AG
Partnership, Unique, Return und Engagement - das ist PURE. Die PURE Funds AG ist eine von der FINMA bewilligte, unabhängige und privat gehaltene Fondsleitung. Wir verwalten und vertreiben eigene Fondslösungen mit Fokus auf Investments in Immobilien. Zudem bieten wir Beratung, Asset und Portfolio Management sowie die Abwicklung von Immobilientransaktionen für Dritte an. Durch unser innovatives und leidenschaftliches Handeln kreieren wir Chancen, schaffen Werte und gestalten gemeinsam mit unseren Partnern die Zukunft. Wir hinterfragen und optimieren bewährte Geschäftsfelder, sind agil und realisieren Opportunitäten mit Weitsicht.
Weitere Informationen und Kontakt
PURE Funds AG | T +41 41 726 19 19 | info@pure.swiss | www.pure.swiss
CEO I Flavio Lauener I T +41 41 726 19 10 I flavio.lauener@pure.swiss
Head Investment Management | Michael Kirschner | T +41 41 726 19 13 | michael.kirschner@pure.swiss
Investor Relations | Beat Blattner | T +41 41 726 19 19 | beat.blattner@pure.swiss
Disclaimer
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PURE Funds AG
|Gotthardstrasse 14
|6300 Zug
|Schweiz
|E-Mail:
|info@pure.swiss
|Internet:
|pure.swiss
|ISIN:
|CH0555854626
|Valorennummer:
|55585462
|EQS News ID:
|2320082
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2320082 04.05.2026 CET/CEST