27. August 2026 / Toronto, Ontario / IRW-Press / Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG, FSE: OY4, OTCQB:MOGMF) ("Mogotes" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/play/mogotes-metals-excellent-drilling-result-demonstrates-the-potential-more-results-coming-soon/ - freut sich bekannt zu geben, dass man die zuvor angekündigte strategische Investition durch Rio Tinto Canada Inc. ("Rio Tinto"), einer Tochtergesellschaft von Rio Tinto Exploration Canada Inc., abgeschlossen hat, in deren Rahmen Rio Tinto 30.387.857 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 0,70 C$ pro Einheit (der "Ausgabepreis") gezeichnet hat, zu einem Bruttoerlös von ca. 15.000.000 US-Dollar, was 21.271.500 C$ entspricht (die "Platzierung"). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein "Warrant"); jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber, eine weitere Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 1,00 C$ innerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten ab Abschluss zu erwerben. Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Platzierung haben Mogotes und Rio Tinto eine strategische und technische Allianz geschlossen, die sich zunächst auf das Filo-Sur-Projekt des Unternehmens im Bezirk Vicuña in Argentinien und Chile konzentriert (die "Allianz").

Highlights:

Rio Tinto hat durch eine Platzierung im Wert von 21.271.500 C$ zu einem Preis von 0,70 C$ pro Einheit eine anfängliche Beteiligung von ca. 5 % an Mogotes erworben.

Jede Einheit umfasst einen halben Optionsschein - insgesamt 15.193.928 Optionsscheine -, die 18 Monate lang zu einem Preis von 1,00 C$ ausgeübt werden können, was einem potenziellen zusätzlichen Erlös für das Unternehmen von bis zu ca. 15.193.928 C$ entspricht.

Der Erlös aus der Platzierung wird zur Weiterführung der Arbeitsprogramme im Projekt Filo Sur verwendet.

Rio Tinto und Mogotes haben endgültige, ausführliche Vereinbarungen geschlossen, darunter eine Zeichnungsvereinbarung, eine Investorenrechtevereinbarung und eine Exklusivitätsvereinbarung, mit denen eine strategische und technische Allianz in Bezug auf Filo Sur begründet wird.

Rio Tinto wurde eine 15-monatige Exklusivitätsfrist in Bezug auf das Filo-Sur-Projekt eingeräumt, die im gegenseitigen Einvernehmen um weitere 6 (sechs) Monate verlängert werden kann. Während der Exklusivitätsfrist hat Rio Tinto zudem das Recht, Angebote Dritter, die das Filo-Sur-Projekt oder die Tochtergesellschaften betreffen, die das Filo-Sur-Projekt halten, zu gleichen Konditionen zu übernehmen.

Rio Tinto verfügt über ein Aufstockungsrecht, das es berechtigt, während der Exklusivitätsfrist jederzeit bis zu 9,99 % der Stammaktien auf teilweise verwässerter Basis zu erwerben. Das Aufstockungsrecht kann zu einem Preis pro Aktie ausgeübt werden, der dem höheren der beiden folgenden Werte entspricht: dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten 20 Handelstage oder einem Aufschlag von 20 % auf den Schlusskurs am letzten Handelstag vor der Ausübung, jeweils vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSXV. Rio Tinto wurden zudem die üblichen Bezugsrechte eingeräumt, um an künftigen Wertpapieremissionen von Mogotes teilzunehmen und so seinen anteiligen Besitz während der Exklusivitätsfrist aufrechtzuerhalten.

Strategische und technische Allianz - das Projekt Filo Sur und darüber hinaus

Die Allianz verbindet das Explorationsteam von Mogotes vor Ort und dessen Kenntnisse der Region mit der globalen technischen Kompetenz von Rio Tinto, um die Entdeckung von Lagerstätten in einem der vielversprechendsten Kupfer-Gold-Silber-Gürtel der Welt zu beschleunigen. Zu den wichtigsten Elementen der Allianz gehören:

Die Bildung eines gemeinsamen technischen Ausschusses zur Beratung des Explorationsprogramms bei Filo Sur, der auf Rio Tintos jahrzehntelanger Erfolgsbilanz bei der Entdeckung und Erschließung von Porphyr-Lagerstätten aufbaut.

Einsatz der hochmodernen, firmeneigenen geowissenschaftlichen Werkzeuge von Rio Tinto - einschließlich fortschrittlicher geochemischer, geophysikalischer und zielgerichteter Arbeitsabläufe - im gesamten Filo-Sur-Projekt.

Gemeinsame Bemühungen zum Ausbau der konsolidierten Landposition in ausgewählten vielversprechenden Gebieten zur Unterstützung des Filo-Sur-Projekts.

Nachdem die endgültige Dokumentation für Filo Sur nun abgeschlossen ist, beabsichtigen die Parteien, das Konzept der Allianz auf weitere von den Parteien identifizierte, hochprospektive Mineralgürtel auszuweiten, darunter auch in Kasachstan.

CEO Allen Sabet kommentierte: "Der Abschluss der strategischen Investition von Rio Tinto in Mogotes ist eine starke Bestätigung für das Potenzial von Filo Sur und des gesamten Vicuña-Distrikts. Die Allianz verschafft unserem Team Zugang zu einer der umfassendsten Explorationskapazitäten der Branche und gewährleistet gleichzeitig, dass Mogotes weiterhin Wert für alle Aktionäre schaffen kann."

Die Platzierung hat alle erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen erhalten, einschließlich der bedingten Genehmigung der TSX Venture Exchange (die "TSXV"). Im Zusammenhang mit der Platzierung hat Rio Tinto zudem den üblichen Stillhalteverpflichtungen zugestimmt, die während der Exklusivitätsfrist gelten. Alle im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum abläuft.

Das Unternehmen hat eine Reihe von Investoren mit bestehenden Bezugsrechten ("Bezugsrechte"). Zeitgleich mit dem Abschluss der Platzierung und im Zusammenhang mit der Ausübung der Bezugsrechte hat das Unternehmen weitere 7.970.945 Einheiten zum Emissionspreis ausgegeben, was einem zusätzlichen Bruttoerlös von 5.579.661,50 C$ entspricht.

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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mogotes Metals Inc.

Allen Sabet, Präsident und Vorstandsvorsitzender

Telefon: (647) 846-3313

E-Mail: info@mogotesmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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