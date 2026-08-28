von Patrick Gunti Der Boom der künstlichen Intelligenz treibt den Bedarf an leistungsfähiger Recheninfrastruktur rasant nach oben. AI Infrastructure Capital setzt genau dort an: Das Unternehmen kauft Nvidia-GPUs und vermietet die Rechenleistung über langfristige Verträge an Unternehmen. Zum Start fliessen 16 Millionen Euro in den Aufbau einer ersten Infrastruktur in Island - die Kapazitäten sind bereits vollständig vermietet. Im Interview erklärt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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