Nächste Hürde genommen: First Mining Gold - Abkommen mit First Nations ebnet Weg für Springpole

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First Mining Gold sichert Springpole mit Cat Lake und Lac Seul First Nations weiter ab: Nach der Umweltgenehmigung stärken ALIA-Prozess, Beteiligung und Social Licence den Weg Richtung Bau und Betrieb.

Die kanadische First Mining Gold Corp. (TSX: FF; OTCQX: FFMGF; Frankfurt: FMG) hat einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Entwicklung ihres Springpole-Goldprojekts im Nordwesten der Provinz Ontario erreicht. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde mit der Cat Lake First Nation (CLFN) und der Lac Seul First Nation (LSFN) ein umfassendes Projekt- und Beteiligungsabkommen unterzeichnet. Die Vereinbarung schafft die Grundlage für eine langfristige Zusammenarbeit bei der Erschließung eines der größten Goldvorkommen Kanadas.

Vereinbarung deckt gesamten Projektlebenszyklus ab

Das endgültige Abkommen erstreckt sich über sämtliche Phasen des Projekts - von der Errichtung über den Betrieb bis hin zur Stilllegung. Nach Angaben von First Mining soll die Entwicklung dabei so erfolgen, dass Land, Luft, Wasser und Kultur respektiert werden. Für die beiden First Nations sind zentrale Beteiligungsrechte vorgesehen: Sie sollen in das Umweltmanagement und das Monitoring des Projekts eingebunden werden, adaptive Managementmaßnahmen mittragen sowie von bevorzugten Aus- und Weiterbildungs- sowie Beschäftigungsmöglichkeiten profitieren.

Darüber hinaus umfasst die Vereinbarung eine Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg des Projekts (Equity und Teilhabe), die Förderung von Geschäftsmöglichkeiten während Bau und Betrieb der Mine sowie die Anerkennung der Anishinaabe-Kultur. Auch die Aufteilung finanzieller Vorteile aus dem Springpole-Projekt ist Teil des Abkommens.

Grundlage: von der Gemeinschaft geführtes Bewertungsverfahren

Bemerkenswert ist der Weg, der zu dieser Einigung führte. Das Abkommen wurde nach einem eigenständigen, von den indigenen Gemeinschaften geführten Umweltbewertungsverfahren ausgehandelt - der sogenannten Anishinaabe-Led Impact Assessment (ALIA). Dieses über mehr als vier Jahre entwickelte Verfahren sollte sicherstellen, dass die Interessen und Anliegen der Cat Lake First Nation und der Lac Seul First Nation umfassend berücksichtigt werden.

Russell Wesley, Chief der Cat Lake First Nation, betonte, dass die Vereinbarung in den Lehren und im Recht der Anishinaabe verwurzelt sei und das gemeinsam mit Lac Seul durchgeführte Bewertungsverfahren widerspiegele. Das Projekt werde das Leben der Mitglieder und ihre Verbindung zur Heimat beeinflussen; der Prozess habe viele schwierige Entscheidungen erfordert. Zugleich schaffe das Abkommen bedeutende Chancen für Mitglieder und Jugendliche.

Clifford Bull, Chief der Lac Seul First Nation, verwies auf jahrelange Arbeit, Kooperation und Respekt. Das Land werde auch nach dem Ende des Springpole-Projekts die Heimat seines Volkes bleiben. Die aus dem ALIA-Prozess in die Vereinbarung aufgenommenen Bedingungen sollten sicherstellen, dass das Projekt von Anfang bis Ende nach den Gesetzen der Anishinaabe geführt werde, um Land, Gewässer und alle Beziehungen für kommende Generationen zu schützen.

First-Mining-CEO Dan Wilton zeigte sich erfreut über den Abschluss und würdigte den erheblichen Aufwand und das Engagement beider Nationen bei der Auseinandersetzung mit dem Projekt und der Ausarbeitung des gemeinsamen Abkommens.

Bedeutung für den weiteren Projektfortschritt

Mit der Vereinbarung, ähnlich wie mit dem zuletzt gemeldeten Abkommen mit der Slate Falls Nation, erhält First Mining nach eigener Darstellung mehr Planungssicherheit für den weiteren Entwicklungspfad des Springpole-Projekts in Richtung Bau und Betrieb. Die Zusammenarbeit mit den betroffenen First Nations gilt bei der Erschließung von Bergbauprojekten in Kanada als entscheidender Faktor - sowohl mit Blick auf die Genehmigungsfähigkeit als auch auf die gesellschaftliche Akzeptanz.

Die föderale Umweltprüfung (Environmental Assessment) für das Springpole-Projekt wurde erst Ende Juni 2026 genehmigt.

Zum Hintergrund

First Mining Gold versteht sich als Entwickler, der zwei der größten Goldprojekte Kanadas vorantreibt: das Springpole-Projekt im Nordwesten Ontarios sowie das Duparquet-Goldprojekt in Québec, ein Vorhaben im PEA-Stadium an der Destor-Porcupine-Verwerfungszone in der bekannten Abitibi-Region. Zusätzlich hält das Unternehmen eine 20-prozentige Projektbeteiligung am Pickle-Crow-Goldprojekt in Ontario sowie eine größere Beteiligung an der Seva Mining Corp. First Mining wurde 2015 von Keith Neumeyer gegründet, dem Gründer und CEO von First Majestic Silver Corp.

Die Cat Lake First Nation ist eine Anishinaabe-Gemeinschaft rund 180 Kilometer nördlich von Sioux Lookout mit rund 830 registrierten Mitgliedern. Die Lac Seul First Nation besteht aus fünf einzelnen Gemeinschaften und zählte zuletzt rund 3.450 Mitglieder. Beide Gemeinschaften sprechen traditionell Anishinaabemowin.

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