Basel - Warum hat der rein digitale Bitcoin überhaupt einen Wert? Und worin liegen die Chancen und Risiken? Kryptoexperte Fabian Schär von der Universität Basel ordnet ein. Warum glauben Menschen an Bitcoin - obwohl er keinen materiellen Wert hat? Dass ein Gut ohne materiellen Wert dennoch einen Gegenwert hat, ist nicht ungewöhnlich. Das gilt auch für staatliche Währungen. Ein Schweizer Franken lässt sich nicht konsumieren und ist kein Anspruch auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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