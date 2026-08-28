Basel - Im September stehen Landtagswahlen im Osten Deutschlands an. Gemäss Umfragen wird die AfD stärkste Kraft. Es läuft auf eine äusserst diverse Koalition hinaus, damit die rechte Partei in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern nicht an der Regierung beteiligt werden soll. Eine Herausforderung für die anderen Parteien, sagt Politikwissenschaftlerin Sophie Suda. Von Catherine Weyer, Universität Basel Sophie Suda, am 6. September wählt Sachsen-Anhalt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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