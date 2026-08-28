Saarbrücken - Intelligente Menschen sind in Schule und Beruf erfolgreicher als andere. Dies haben Studien vielfach belegt. Doch wie sieht es in Bereichen aus, bei denen es nicht den Anreiz von guten Noten oder Geld gibt und auch der sozioökonomische Status keine besondere Rolle spielt? Am Beispiel von Weinwissen hat Intelligenzforscher Maximilian Krolo von der Universität des Saarlandes untersucht, ob sich bei intelligenten Menschen vertieftes Fachwissen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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