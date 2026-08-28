Nach starken Quartalszahlen und einem überraschend optimistischen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2028 sieht die Investmentbank HSBC für die Aktie noch ein Kurspotenzial von über 70 Prozent. Nvidia hat im zweiten Geschäftsquartal des Fiskaljahres 2027 erneut die eigenen Prognosen und die Markterwartungen übertroffen. Der Umsatz kletterte auf 96,2 Milliarden US-Dollar, für das laufende dritte Quartal stellt der Chiphersteller bereits 108 Milliarden US-Dollar in Aussicht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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