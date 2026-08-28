Wiesbaden - Im Juli 2026 sind rund 45,48 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland (Inländerkonzept) erwerbstätig gewesen. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) sank die Zahl der Erwerbstätigen damit saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat leicht um 13.000 Personen. Von Januar bis Juni 2026 war sie gegenüber dem jeweiligen Vormonat durchschnittlich um 19.000 Personen gefallen.



Nicht saisonbereinigt sank die Zahl der Erwerbstätigen im Juli 2026 gegenüber Juni 2026 um 60.000 Personen (-0,1 Prozent). Im Juli-Durchschnitt der Jahre 2023 bis 2025 war die Erwerbstätigkeit im Vormonatsvergleich um 52.000 Personen (-0,1 Prozent) zurückgegangen.



Im Vorjahresvergleich sank die Zahl der Erwerbstätigen im Juli 2026 deutlich um 223.000 Personen (-0,5 Prozent). Damit setzte sich der seit Januar 2025 auf dem Arbeitsmarkt erkennbare Abwärtstrend im Vorjahresvergleich fort. In den Monaten Januar bis April 2026 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat jeweils bei -0,4 Prozent, im Mai und Juni 2026 bei -0,5 Prozent gelegen.



Im Juli 2026 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,84 Millionen Personen erwerbslos. Das waren 149.000 Personen oder 8,8 Prozent mehr als im Juli 2025. Die Erwerbslosenquote lag mit 4,2 Prozent über dem Vorjahreswert (Juli 2025: 3,9 Prozent).



Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte lag die Erwerbslosenzahl im Juli 2026 bei 1,74 Millionen Personen. Das waren 11.000 Personen oder 0,6 Prozent mehr als im Juni 2026. Die bereinigte Erwerbslosenquote lag unverändert zum Vormonat bei 4,0 Prozent, so das Bundesamt.





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