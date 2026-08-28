Lausanne - Die Westschweizer Brokergruppe Compagnie Financière Tradition (CFT) hat im ersten Halbjahr 2026 deutlich mehr Gewinn erzielt. Mit Blick nach vorn bleibt das Management zuversichtlich. Der Reingewinn lag auf Gruppenebene mit 79,1 Millionen Franken um 12,6 Prozent über dem Vorjahreswert. Zu konstanten Wechselkursen hätte das Plus sogar 22,5 Prozent betragen, wie CFT am Freitag mitteilte. Das Betriebsergebnis blieb derweil in etwa stabil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab