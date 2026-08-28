Washington - Im andauernden Zollstreit mit Kanada hat US-Präsident Donald Trump den Grenzsee Lake Ontario in «Lake America» umbenannt. Der 80-Jährige unterschrieb im Oval Office vor laufenden Kameras eine entsprechende Verfügung, die sofort in Kraft treten sollte. Der kanadische Premierminister Mark Carney konterte, dass der See immer Lake Ontario heissen werde. Die US-Regierung betonte, dass der grösste Teil des Seevolumens in den Vereinigten Staaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab