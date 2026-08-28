Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Gesundheitstechnologie, und Imricor Medical Systems (ASX: IMR), ein Pionier und weltweit führender Entwickler von MR-kompatiblen Produkten für interventionelle MR-Verfahren, gaben heute eine neue Laborlösung für die interventionelle MR (iMR) für das 1,5-T-MR-Gerät von Philips bekannt. Die erste im Handel erhältliche Konfiguration* vereint die 1,5-T-MRT-Plattform von Philips mit dem Portfolio an iMR-Systemen und Verbrauchsmaterialien von Imricor und ermöglicht so einen MRT-gesteuerten Arbeitsablauf für kardiologische Interventionen, ohne dass dabei Abstriche bei der MRT-Feldstärke gemacht werden müssen.

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Dem Bedarf an detaillierteren Einblicken in das Gewebe bei kardiologischen Eingriffen gerecht werden

Herzrhythmusstörungen betreffen weltweit Millionen von Menschen, und die Katheterablation ist eine etablierte und zunehmend eingesetzte Behandlungsmethode für viele komplexe Herzrhythmusstörungen. Dennoch stützen sich diese Eingriffe bis heute in erster Linie auf die Röntgenfluoroskopie, die lediglich eine indirekte Darstellung des Weichgewebes ermöglicht und dabei Patienten sowie das klinische Team ionisierender Strahlung aussetzt.

Die MRT hat die Herzdiagnostik bereits grundlegend verändert, indem sie es den Ärzten ermöglicht, die Herzanatomie und das Herzgewebe außerordentlich detailliert darzustellen. Die Übertragung dieses Niveaus an Gewebeeinblick auf interventionelle Eingriffe birgt das Potenzial, Ärzten dabei zu helfen, die Therapie präziser zu steuern, das Ansprechen auf die Behandlung während des Eingriffs zu beurteilen und mögliche Therapielücken zu erkennen, noch bevor ein Patient den Behandlungsraum verlässt und das alles in der strahlungsfreien Arbeitsumgebung eines iMR.

"Unser Ziel ist es, nicht nur die Darstellungsmöglichkeiten der MRT für Ärzte zu verbessern, sondern auch die Möglichkeiten, die sich daraus für sie ergeben", sagte Dr. Ioannis Panagiotelis, Business Leader im Bereich Magnetresonanz bei Philips. "Philips blickt auf eine lange Tradition zurück, wenn es darum geht, Ärzten dabei zu helfen, bildgesteuerte Eingriffe sicher durchzuführen, und wir sind davon überzeugt, dass die MRT eine noch größere Rolle in der medizinischen Versorgung spielen kann. Mit dieser neuen iMR-Laborlösung, die durch unsere Zusammenarbeit mit Imricor ermöglicht wurde, erweitern wir den Einsatzbereich der Herz-MRT von der Diagnose bis hin in den Behandlungsbereich."

Panagiotelis fügte hinzu: "Die kardiale Elektrophysiologie ist erst der Anfang. Diese iMR-Laborkonfiguration stellt einen wichtigen Schritt in der Strategie von Philips dar, die MRT über das gesamte Versorgungskontinuum hinweg voranzubringen. Damit wird eine Plattform geschaffen, die sich auf weitere klinische Bereiche ausweiten lässt und gleichzeitig den Ärzten dabei hilft, ihren Patienten die bestmögliche Versorgung zukommen zu lassen."

iMR basiert auf der führenden 1,5-T-MRT-Plattform von Philips für die Kardiologie

Die iMR-Lab-Lösung kombiniert die leistungsstarke 1,5-T-MRT-Plattform von Philips mit dem Portfolio an MRT-kompatiblen Systemen und Verbrauchsmaterialien von Imricor, um eine umfassende, vernetzte Umgebung für MRT-gesteuerte Herzinterventionen zu schaffen und markiert damit den nächsten Meilenstein in der langjährigen Zusammenarbeit der beiden Unternehmen, deren Ziel es ist, MRT-gesteuerte Herzinterventionen in die klinische Routinepraxis zu integrieren.

Die erste im Handel erhältliche Konfiguration umfasst die "Cardiac MR Suite" von Philips mit der KI-gestützten Herzplanungsfunktion "SmartHeart" und fortschrittlichen Anwendungen zur Herzbildgebung sowie das "NorthStar iMR"-Kartierungs- und Führungssystem von Imricor, den "Advantage-MR EP Recorder/Stimulator" und die "Vision-MR"-Produktfamilie elektrophysiologischer Katheter**. Gemeinsam ermöglichen diese Technologien Ärzten die Darstellung der Herzanatomie und des Arrhythmie-Substrats, die aktive Verfolgung von Kathetern, die Durchführung elektroanatomischer Kartierungen, die Beurteilung der Läsionsbildung sowie die Bewertung des Behandlungsansprechens während des gesamten Eingriffs in der 1,5-T-MRT-Umgebung von Philips.

Für Krankenhäuser bietet die iMR-Laborlösung eine schlüsselfertige Plattform für MRT-gesteuerte Herzinterventionen, die fortschrittliche Bildgebung, intelligente Arbeitsabläufe und MRT-kompatible interventionelle Technologien vereint. Die Lösung basiert auf der heliumfreien BlueSeal-MRT-Technologie*** von Philips, wodurch die Komplexität bei der Standortwahl verringert und eine Installation in unmittelbarer Nähe zu kardiologischen Abteilungen ermöglicht wird. Dies unterstützt die Einführung bereits heute und schafft gleichzeitig eine skalierbare Grundlage für zukünftige iMR-gesteuerte Eingriffe.

"Bei der interventionellen MRT geht es nicht darum, Eingriffe in diagnostische MRT-Räume zu verlagern, sondern vielmehr darum, die MRT-Bildgebung in den Eingriffsraum zu bringen einen Raum, den wir als iMR-Labor bezeichnen", sagte Steve Wedan, Gründer und CEO von Imricor. "Unsere Zusammenarbeit mit Philips wurde stets von dieser gemeinsamen Vision getragen, und mit unserer gemeinsamen iMR-Laborlösung wird diese Vision heute Wirklichkeit. Die Kombination der erstklassigen 1,5-T-MRT-Plattform von Philips mit dem exklusiven Portfolio an fortschrittlichen iMR-Systemen und interventionellen Instrumenten von Imricor schafft die weltweit erste hochmoderne, leistungsstarke iMR-Laborlösung. Wir sind davon überzeugt, dass die Zukunft in der fortschrittlichen Bildführung für Therapien und Interventionen liegt und diese Zukunft hat bereits begonnen."

Die iMR-Lab-Lösung wird auf dem ESC-Kongress 2026 in München vorgestellt und ist ab sofort in Märkten mit CE-Kennzeichnung sowie in einigen Konfigurationen in den USA im Handel erhältlich. Es wird erwartet, dass weitere Imricor-Konfigurationen in den USA und auf weiteren Märkten verfügbar werden, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen.

*Philips hat eine Kompatibilitätserklärung für Produkte von Drittanbietern für die interventionellen MRT-Geräte (iMR) und Verbrauchsmaterialien von Imricor ausgestellt.

**NorthStar und der Vision-MR-Diagnosekatheter sind in den USA im Handel erhältlich. Andere Produkte von Imricor sind in den USA noch nicht für den Vertrieb zugelassen bzw. genehmigt.

***Heliumfreier Betrieb. 7 Liter Helium sind dauerhaft im Kryokreislauf eingeschlossen.

Über Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Gesundheitstechnologie, dessen Schwerpunkt auf der Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Menschen durch sinnvolle Innovationen liegt. Die patienten- und menschenorientierte Innovation von Philips nutzt fortschrittliche Technologie sowie fundierte klinische und verbraucherbezogene Erkenntnisse, um persönliche Gesundheitslösungen für Verbraucher sowie professionelle Gesundheitslösungen für Gesundheitsdienstleister und deren Patienten im Krankenhaus und zu Hause bereitzustellen.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in den Niederlanden ist führend in den Bereichen bildgesteuerte Therapie, diagnostische Bildgebung, Ultraschall, Überwachung, Unternehmensinformatik und persönliche Gesundheit. Philips erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von rund 18 Milliarden Euro und beschäftigt etwa 63.700 Mitarbeiter mit Vertriebs- und Serviceniederlassungen in mehr als 100 Ländern. Aktuelle Nachrichten zu Philips finden Sie unter www.philips.com/newscenter.

Über Imricor

Imricor Medical Systems, Inc. (ASX:IMR) ist bestrebt, interventionelle medizinische Eingriffe besser, sicherer und kosteneffizienter zu gestalten, indem es ermöglicht wird, diese Eingriffe unter Echtzeit-Magnetresonanz-Führung (MR) anstelle von Röntgenfluoroskopie durchzuführen und so die überlegenen Bildgebungsfähigkeiten der MR zu nutzen.

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