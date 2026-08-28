Oslo - Der norwegische König Harald V. ist tot.
Er sei am Freitag um 6:35 Uhr im Universitätsklinikum Oslo (Rikshospitalet) "friedlich eingeschlafen", teilte das norwegische Königshaus mit. Damit ist Haralds Sohn Haakon der neue König von Norwegen.
Der Monarch war vergangene Woche ins Rikshospitalet in der norwegischen Hauptstadt Oslo eingewiesen worden. Bereits am Wochenende hatte sich sein Zustand laut Angaben des Palasts verschlechtert. Am Donnerstagmorgen hieß es dann, der Gesundheitszustand des Königs sei "extrem ernst".
Er sei am Freitag um 6:35 Uhr im Universitätsklinikum Oslo (Rikshospitalet) "friedlich eingeschlafen", teilte das norwegische Königshaus mit. Damit ist Haralds Sohn Haakon der neue König von Norwegen.
Der Monarch war vergangene Woche ins Rikshospitalet in der norwegischen Hauptstadt Oslo eingewiesen worden. Bereits am Wochenende hatte sich sein Zustand laut Angaben des Palasts verschlechtert. Am Donnerstagmorgen hieß es dann, der Gesundheitszustand des Königs sei "extrem ernst".
© 2026 dts Nachrichtenagentur