Unterföhring (ots) -
Schöner Start: Insgesamt 3,23 Millionen Menschen (Nettoreichweite ab 3 Jahren) testen am Donnerstagabend gemeinsam mit Jörg Pilawa in der neuen SAT.1-Show "Wer ist Deutschlands Superhirn?" ihre Denkfähigkeiten. In der SAT.1-Senderzielgruppe (Z. 14-59 J.) holt die Quizshow schöne 7,2 Prozent Marktanteil, bei den jüngeren Zuschauern (Z. 14 - 49 J.) sogar starke 8,4 Prozent Marktanteil (Overnight-Quote).
Produziert wird "Wer ist Deutschlands Superhirn?" von der Tresor TV.
"Wer ist Deutschlands Superhirn?", sechs Folgen, ab 28. August 2026 immer donnerstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Basis: Marktstandard TV
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 28.08.2026 (vorläufig gewichtet)
Pressekontakt:
Lisa Wittke
Tel.: +49 89 95 07 - 1129
lisa.wittke@seven.one
Photo Production & Editing
Nadine Vaders
Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 1161
nadine.vaders@seven.one
SAT.1
Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group
Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6341293
Schöner Start: Insgesamt 3,23 Millionen Menschen (Nettoreichweite ab 3 Jahren) testen am Donnerstagabend gemeinsam mit Jörg Pilawa in der neuen SAT.1-Show "Wer ist Deutschlands Superhirn?" ihre Denkfähigkeiten. In der SAT.1-Senderzielgruppe (Z. 14-59 J.) holt die Quizshow schöne 7,2 Prozent Marktanteil, bei den jüngeren Zuschauern (Z. 14 - 49 J.) sogar starke 8,4 Prozent Marktanteil (Overnight-Quote).
Produziert wird "Wer ist Deutschlands Superhirn?" von der Tresor TV.
"Wer ist Deutschlands Superhirn?", sechs Folgen, ab 28. August 2026 immer donnerstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
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