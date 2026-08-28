Die BMW-Aktie konnte gestern endlich wieder kräftiger zulegen und nähert sich der Marke von 60 €. Im Chart bleibt die Lage trotzdem schwierig, denn aus der Handelsspanne zwischen 56 und 61 € ist der Kurs noch immer nicht raus. BMW-Aktie kämpft sich wieder an die 60 € Mit dem Anstieg von gestern hat sich die kurzfristige Lage zumindest etwas aufgehellt. Noch vor wenigen Wochen war die BMW-Aktie bis auf 56,40 € gefallen und damit auf den tiefsten Stand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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