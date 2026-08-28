Diese Woche blicken wir wieder mal gespannt über den großen Teich. Ausnahmsweise geht es nicht um irgendwelche Absurditäten der US-Regierung. Gestern schaffte es der US-Chiphersteller Nvidia (im Bild oben sieht du CEO Jensen Huang) tatsächlich - wieder einmal - mit den Quartalszahlen selbst die Optimisten zu entzücken - hier lesen. Die Party wurde dann nicht bei Nvidia (die Aktie gab sogar leicht nach) sondern heute in der globalen Halbleiter-Szene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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