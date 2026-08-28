Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag freundlich in den Handel gestartet. Am Vortag hatten insbesondere Tech-Werte von den Nvidia-Zahlen profitiert und der SMI hatte entsprechend seiner eher defensiven Ausrichtung nachgegeben. Ähnlich entwickelte sich am Abend dann die Wall Street mit wenig Bewegung im Dow Jones und Gewinnen an der Nasdaq. Derweil bleibt die Lage in Nahost undurchsichtig und die Inflationssorgen sind präsent. Der Höhepunkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab