Zürich - Während viele Schweizer KMU ihre wirtschaftlichen Perspektiven zurückhaltend beurteilen, blickt das Handwerk deutlich positiver in die Zukunft. 63 Prozent der von renovero befragten Handwerksbetriebe erwarten in den kommenden Monaten eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage. Gleichzeitig stellen Auftraggeber ihren Handwerkern ein gutes Zeugnis aus. Dies zeigt das erste renovero Handwerksbarometer 2026, für das rund 1'300 Handwerker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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