LANXESS präsentierte sich auf unserer German Select-Konferenz und bekräftigte die Prognose für das bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr 2026 in Höhe von 450-550 Mio. EUR. Die rückwärts gerichteten Einsparungen, die Unterstützung durch Antidumpingmaßnahmen und einige Nachwirkungen von Störungen in der Lieferkette lassen jedoch Spielraum für Upside, sofern die Volumina stabil bleiben. Wichtiger ist, dass die Auslastung mit nur ca. 65-70% im Vergleich zu gesunden Niveaus von etwa 80% bleibt, was der Gruppe eine bedeutende operative Hebelwirkung bei selbst einer moderaten Nachfrageerholung verleiht, ohne dass erhebliche Investitionen in die Kapazität erforderlich sind. Die Entschuldung bleibt der Haupthebel auf der Bilanz, mit einem Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA von ca. 4,0x im Vergleich zu einem Ziel von <2,5x bis 2028, unterstützt durch Selbsthilfemaßnahmen und eine eventuale Monetarisierung von Envalior. Insgesamt sehen wir ein attraktives Setup mit signifikantem Ertragspotenzial gegenüber einer weiterhin gedrückten Bewertung und bekräftigen unser BUY-Rating mit einem Kursziel von 20,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/lanxess-ag
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