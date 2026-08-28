DJ Evonik baut Produktion für lipidbasierte Wirkstoffe in Vancouver aus

DOW JONES--Evonik investiert 150 Millionen kanadische Dollar (umgerechnet 93 Millionen Euro) in Vancouver in eine neue Produktionsanlage für Lipide. Durch den Bau der Anlage verdreifacht Evonik seine derzeitigen Produktionskapazitäten für fortschrittliche pharmazeutische Produkte, wie es in einer Mitteilung des Spezialchemiekonzerns heißt.

Lipid-Nanopartikel (LNP) sind für die Wirkstoffabgabe von modernen Medikamenten unerlässlich, etwa für Impfstoffe auf mRNA-Basis wie im Fall der Covid-19-Impfung oder für Krebs-Immuntherapien. Lipide spielen eine entscheidende Rolle bei der Verkapselung und gezielten Freisetzung nukleinsäurebasierter Wirkstoffe.

Kanada unterstützt das Ausbauvorhaben mit 68 Millionen kanadischen Dollar. Die Produktion soll Ende 2029 beginnen. Evonik Vancouver Laboratories entwickelt seit etlichen Jahren LNP-Formulierungen für viele Biotech-Unternehmen, die sich im Großraum Vancouver angesiedelt haben.

LNP sind ein wachsender Markt. Laut Evonik dürfte er bis 2034 auf 2,7 Milliarden US-Dollar wachsen.

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August 28, 2026 03:49 ET (07:49 GMT)

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