Zürich - In der Schweiz haben sich die Wirtschaftsaussichten im August gemessen am Konjunkturbarometer des KOF Instituts deutlich verbessert. Unter anderem kamen gerade auch von der Industrie positive Signale. Im August 2026 stieg das KOF-Konjunkturbarometer um 2,5 Punkte auf 106,7 Punkte, wie das KOF Institut der ETH Zürich am Freitag mitteilte. Dabei wurde der Vormonatswert vom Juli um 0,7 auf 104,2 Punkte nach oben korrigiert. Damit hat sich der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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