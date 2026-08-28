Offenbach - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor schweren Gewittern in Süddeutschland. Betroffen seien Teile der Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern, teilte der DWD am Freitag mit.
Durch die Unwetter könne es zu entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Dachziegeln oder anderen Gegenständen sowie zu Überflutungen von Kellern und Straßen kommen. Hagelschlag könne für Schäden an Gebäuden, Autos und landwirtschaftlichen Kulturen sorgen. Örtlich seien auch Blitzschäden möglich.
Die aktuellen Warnungen gelten für die Zeit von Freitag, 10:05 Uhr, bis Freitag, 12:00 Uhr. Eine Verlängerung der Warnungen und eine Ausdehnung auf weitere Gebiete in Bayern seien wahrscheinlich, so der Wetterdienst.
Durch die Unwetter könne es zu entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Dachziegeln oder anderen Gegenständen sowie zu Überflutungen von Kellern und Straßen kommen. Hagelschlag könne für Schäden an Gebäuden, Autos und landwirtschaftlichen Kulturen sorgen. Örtlich seien auch Blitzschäden möglich.
Die aktuellen Warnungen gelten für die Zeit von Freitag, 10:05 Uhr, bis Freitag, 12:00 Uhr. Eine Verlängerung der Warnungen und eine Ausdehnung auf weitere Gebiete in Bayern seien wahrscheinlich, so der Wetterdienst.
© 2026 dts Nachrichtenagentur