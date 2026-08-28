Deutschlands Treibhausgasemissionen sind im ersten Halbjahr 2026 zwar um zwei Prozent zurückgegangen. Bei gleichbleibendem Tempo droht Deutschland laut Agora Energiewende aber das Klimaschutzziel für 2026 zu verfehlen. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran um die Strasse von Hormuz hat im ersten Halbjahr 2026 einen Beitrag zum Rückgang der CO2-Emissionen in Deutschland geleistet. Das zeigen vorläufige Berechnungen der Klimaschutz-NGO Agora Energiewende. So habe sich der Ausstoß an Klimagasen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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