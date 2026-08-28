Bern - Solar holt auf, Wind bleibt Sorgenkind: Eine neue Studie der Schweizerischen Energie-Stiftung zeigt, in welchen Bereichen die Energiewende vorankommt und wo die Schweiz im EU-Vergleich hinterherhinkt. Die Schweiz hat bei der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien im europäischen Vergleich gut abgeschnitten: Im Vergleich der Pro-Kopf-Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen belegte die Schweiz im Jahr 2025 den fünften Platz unter 28 Ländern, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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