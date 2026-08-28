Die Geratherm Medical AG berichtete über ein herausforderndes erstes Halbjahr 2026, da Lieferengpässe im Bereich Respiratory sowie schwache Nachfrage und Auftragsverschiebungen im Nahen Osten den Umsatz drückten, trotz einer starken Erholung im Bereich Inkubatorsysteme. Eine günstige Veränderung des Produktmixes stärkte die Bruttomarge und hielt den Bruttogewinn stabil, jedoch führte die Kosteninflation zu einem negativen EBIT und belastete den operativen Cashflow aufgrund von Lagerbestandsaufbau. Das Management gab keine quantitativen Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 bekannt. Wir sehen das größte Risiko im Bereich Healthcare Diagnostics, der weiterhin mit Unsicherheiten in der Nachfrage nach dem Ende der Kurzarbeit konfrontiert ist. Wir überarbeiten unsere Schätzungen und passen unser Kursziel von 4,50 EUR auf 4,00 EUR an. Dennoch bleibt die BUY-Empfehlung bestehen, da erhebliche Barreserven eine starke Absicherung bieten und ein günstiges Risiko-/Renditeprofil aufweisen, während die Gruppe sich in Richtung ihrer MedTech-Holdingstruktur orientiert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/geratherm-medical-ag
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