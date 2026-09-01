Auf dem Frankfurt Equity Forum erläuterte CEO Christian Frick die strategische Neuausrichtung von Geratherm nach den herausfordernden Ergebnissen des ersten Halbjahres 2026, die durch Preiskonkurrenz von chinesischen Herstellern und zunehmenden Eigenmarken der Apotheken geprägt waren. In Reaktion darauf wird die Glaswanne nun mit gebündelten Kampagnen betrieben, die längere Stillstände ermöglichen, um Energiekosten zu sparen. Geratherm hat zudem die Neuzertifizierung gemäß der EU-Verordnung über Medizinprodukte (MDR) für das gesamte Produktportfolio abgeschlossen. Die Anpassungen im Portfolio setzen sich fort, unterstützt durch liquide Mittel und Wertpapiere in Höhe von 8,8 Millionen Euro. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung mit einem Kursziel von 4,00 Euro. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/geratherm-medical-ag
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