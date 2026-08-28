Die Tesla-Aktie hat seit ihrem 52-Wochen-Hoch deutlich an Wert verloren und notiert trotz leichter Erholung immer noch rund 29 Prozent darunter. Die Bewertung bleibt dennoch außergewöhnlich anspruchsvoll, denn gemessen am aktuellen Gewinn je Aktie wird der Elektroautobauer noch immer mit dem rund 330-Fachen des Jahresgewinns bewertet. Der Kurs ist gefallen, die Bewertung kaum günstiger geworden Tesla notiert derzeit bei rund 355 Dollar und damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de