Nach schwächeren Wochen gewinnt die Aktie von Take-Two Interactive heute wieder deutlich hinzu. Der Gaming-Konzern hat ausführliche Einblicke in seinen kommenden Mega-Blockbuster Grand Theft Auto VI gewährt, der die Vorfreude auf die teuerste Videospielproduktion aller Zeiten noch einmal deutlich erhöht und zugleich die Frage aufwirft, wie viel des erwarteten Erfolgs bereits im Aktienkurs steckt. Umfassendes Material aus GTA 6 veröffentlicht GTA-Entwickler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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