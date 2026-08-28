Das Übernahme-Kapitel bei PayPal ist vorerst beendet. Advent International und Stripe haben ihr gemeinsames Übernahmeinteresse an dem US-Bezahldienstleister aufgegeben, das berichtet Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Markt reagiert prompt: Außerbörslich bricht die PayPal-Aktie um 13 Prozent ein. Mehr als 50 Milliarden US$ lagen auf dem Tisch Das Konsortium aus Beteiligungsgesellschaft Advent International ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de