Die BMW-Aktie hat zuletzt deutlich zugelegt und nähert sich einer entscheidenden charttechnischen Zone. Nach dem Rückgang auf ein Mehrjahrestief konnte sich der Kurs erholen. Für einen nachhaltigen Ausbruch fehlt allerdings noch ein wichtiger Schritt.61 Euro als entscheidende Hürde Seit dem starken Einbruch im Juni bewegt sich die BMW-Aktie überwiegend in einer Handelsspanne zwischen etwa 56 und 61 Euro. Mehrere Anläufe nach oben scheiterten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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