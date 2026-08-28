Genf - Die Genfer Privatbank Pictet hat im ersten Halbjahr 2026 bei steigenden Erträgen deutlich mehr verdient. Die verwalteten Vermögen haben ebenfalls zugenommen. Der Geschäftsertrag zog im Berichtshalbjahr um 4 Prozent auf 1,64 Milliarden Franken an, wie die Bankengruppe am Freitag mitteilte. Da der Gesamtaufwand gleichzeitig lediglich um 1 Prozent stieg, kletterte der Reingewinn um 12 Prozent auf 371 Millionen Franken gar zweistellig. In einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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