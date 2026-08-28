Münchenstein - Die Strompreise sinken das dritte Jahr in Folge. Im Jahr 2027 zahlen grundversorgte Kundinnen und Kunden von Primeo Energie im Durchschnitt rund 2 Prozent weniger als im laufenden Jahr. Die Verpachtung des Netzgebiets der Aare Versorgungs AG (AVAG) an Primeo Energie trägt massgeblich zur Entlastung der zukünftig gemeinsamen Tarife bei. Ergänzende Sparmöglichkeiten ergeben sich durch die Wahltarife, die eine individuelle Optimierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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