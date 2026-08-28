Die Commerzbank-Aktie konnte im August weiter zulegen. Am Donnerstag notiert sie aktuell bei 40,10 €. Damit liegt der Kurs nur knapp unter dem Mehrjahreshoch von etwa 40,70 €. Nun steht ein Treffen zwischen Finanzminister Lars Klingbeil und UniCredit-CEO Andrea Orcel an. Hier stellt sich die Frage: Was ist von diesem Gespräch zu erwarten? Bund bereit zu Gesprächen Lange Zeit lehnte der Bund als zweitgrößter Anteilseigner mit rund 12% eine Übernahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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