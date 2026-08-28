Wärmepumpen-Spezialist Thermondo steht vor dem Sprung in die Gewinnzone. Das Unternehmen plant außerdem neue Angebote für Photovoltaik und Batteriespeicher. Das erneuerbare Energien-Unternehmen Thermondo rechnet für das laufenden Jahr erstmals seit der Gründung damit, operativ die Gewinnzone zu erreichen. Wie das Berliner Unternehmen mitteilte, erwartet es bei erheblichen Wachstumsinvestitionen ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 12 Millionen (Mio.) Euro. Im Vorjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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