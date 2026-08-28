© Foto: DALL*ETom Lee sieht bei Nvidia selbst nach der Rallye noch Luft. Am Optionsmarkt zielt die größte Call-Position bereits deutlich über den aktuellen Kurs.
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