Der schwedische Rüstungskonzern Saab hat einen Auftrag der finnischen Streitkräfte über die Lieferung des neuen Kurzstrecken-Luftverteidigungssystems "RBS 70 NG" erhalten. Das Auftragsvolumen liegt bei 1,2 Mrd. SEK (umgerechnet rund 110 Mio. €). Finnland kann im Rahmen des Vertrags außerdem künftig weitere Zusatzbestellungen für das RBS 70 NG sowie Schulungen, Ersatzteile und Wartungsausrüstung ordern. Das Kurzstrecken-Luftverteidigungssystem RBS 70 NG verfügt unter anderem über einen störsicheren, lasergelenkten Flugkörper, ein automatisches Zielverfolgungssystem und eine integrierte Nachtsichtfähigkeit. Die Vorgängerversion ist bei den finnischen Streitkräften seit 2008 im Einsatz.
Georg Sures aus Ihrer Bernecker Redaktion
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