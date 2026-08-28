Paris / London / Zürich - Der europäischen Börsen haben am Freitag leicht zugelegt. Sie erholten sich damit von den Vortagesverlusten, die es an vielen der grossen Handelsplätze gegeben hatte, und folgten den Gewinnen an der Wall Street. Die Aufmerksamkeit ist nun ganz auf die anstehende Rede des US-Notenbankpräsidenten Kevin Warsh in Jackson Hole am Nachmittag gerichtet. «Entscheidend wird sein, wie der Markt für langfristige US-Staatsanleihen reagiert», ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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