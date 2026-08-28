Vancouver, Kanada / 28. August 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das "Unternehmen" oder "Antimony Resources" oder "ATMY") gibt mit Freude den Abschluss einer hochauflösenden Aeromagnetik- und Elektromagnetikmessung über der Antimonkonzession Bald Hill in der kanadischen Provinz New Brunswick bekannt.

Die Firma Terraquest Ltd. absolvierte eine hochauflösende luftgestützte Aeromagnetik- und VLF-EM-Messung mit einer Flugstrecke von 594 Kilometern und verwendete zur Erhebung hochauflösender Magnetfelddaten (Cäsiumdampf) ein Starrflügelflugzeug vom Typ Cessna 208. Das Flugzeug zeichnete während der 594 Kilometer langen Flugstrecke auch digitale Matrix-VLF-EM-Daten auf.

Die Messung diente dem besseren Verständnis der Ausdehnung jener Strukturen, die die Verteilung des Antimons kontrollieren, sowie der Auffindung potenzieller Zielzonen auf dem Gelände des (mehr als 3.700 Hektar) großen Konzessionsgebiets Bald Hill. Bisher wurden uns vorläufige Versionen der Magnetfeld- und VLF-EM-Daten sowie des digitalen Geländemodells (DGM) übermittelt, die unserem geophysikalischen Berater zur Auswertung weitergeleitet werden.

Weitere Informationen werden nach der Auswertung durch einen qualifizierten Geophysiker bereitgestellt.

Die vorläufige Darstellung des digitalen Geländemodells (Abbildung 1) zeigt die detaillierte Topographie des Gebiets um Bald Hill und grenzt lineare Strukturen ab, die in Kombination mit den geophysikalischen Ergebnissen als Zielzonen, ähnlich der Main Zone bei Bald Hill, gewertet werden könnten.

Abbildung 1: Vorläufiges Geländemodell des Projekts Bald Hill mit Darstellung der Konzessionsgrenzen und der geophysikalischen Abdeckung.

Das DTM-Modell bildet beispielsweise die Topographie des Gebiets ab. Es sind nordwestwärts streichende lineare Strukturen erkennbar, die möglicherweise mit mineralisierten Strukturen ähnlich jenen der Main Zone bei Bald Hill in Verbindung stehen, die ebenfalls in nordwestlicher Richtung verlaufen.

Jim Atkinson, CEO von Antimony Resources, meint dazu: "Wir sind hocherfreut über die ersten Ergebnisse des von Terraquest absolvierten Messflugs. Die Ergebnisse der Magnetik- und VLFEM-Messungen werden für unsere aktuellen Explorationsarbeiten im Projekt Bald Hill von Nutzen sein. Im nächsten Schritt erfolgt die Auswertung durch einen qualifizierten Geophysiker, der die Ergebnisse der Flugmessung mit den bekannten Daten hinsichtlich der Geologie und Mineralisierung zusammenführt. Wir gehen davon aus, dass daraus neue Ziele für weitere Erkundungen resultieren werden."

Antimonprojekt Bald Hill - ein Projekt mit beträchtlichem Antimonpotenzial

Highlights

Bald Hill ist eine bekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick, Kanada.

Die Analyseergebnisse deuten darauf hin, dass Bald Hill die höchstgradige Antimonlagerstätte in Nordamerika ist, wobei die Bohrungen auf abbaubare Gehalte und Mächtigkeiten schließen lassen.

Bohrungen haben eine Antimonlagerstätte in der Main Zone über 600 Meter Länge und bis in eine Tiefe von mindestens 350 Metern abgegrenzt. Die Mineralisierung ist in alle Richtungen offen.

Die Mächtigkeit der Mineralisierung beträgt durchschnittlich 4 bis 5 Meter und der Gehalt durchschnittlich 3 % bis 4 % Antimon.

NI-43-101-konformer technischer Bericht: Die geschätzte potenzielle Menge und der Gehalt des bebohrten Gebiets, aus dem technischen Bericht 2025 das Zielgebiet unserer Exploration darstellt, werden im technischen Bericht mit etwa 2,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3 % bis 4 % Antimon angegeben1. Weitere Einzelheiten zum Potenzial des Projekts, wie es vom Verfasser des technischen Berichts beschrieben wird, finden Sie im NI 43-101-konformen Bericht, der bei SEDAR eingereicht wurde. Antimony Resources Corp. hat noch nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um diese Schätzung zu bestätigen. Die potenzielle Menge und der Gehalt sind konzeptioneller Natur, da die Explorationen noch nicht ausreichten, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird.

Erweiterungspotenzial aufgrund kürzlich entdeckter Ziele und zusätzlicher Claims, um die das Konzessionsgebiet ergänzt wurde (in Richtung Westen, Süden und Osten).

Durch Bodenproben wurden neue Zonen etwa 3 Kilometer südlich der Main Zone auf dem neu erworbenen Second Run-Claim abgegrenzt.

TECHNISCHER BERICHT GEMÄSS NATIONAL INSTRUMENT 43-101: "BALD HILL ANTIMONY PROJECT SOUTHERN NEW BRUNSWICK, CANADA, NTS 21G/09", erstellt für Antimony Resources, Stichtag 2. März 2026. Erstellt von John Langton, M.Sc., P.Geo., - JPL GeoServices, Fredericton, New Brunswick, Kanada.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., President und CEO von Antimony Resources Corp., einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0)

Antimony Resources Corp. ist ein ausschließlich auf Antimon spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanzierung, Exploration, Erschließung und Bergbau. Das Unternehmen ist bestrebt, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden.

www.antimonyresources.ca

Im Namen des Board of Directors

Jim Atkinson, CEO und President

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anthony Simone, President, Simone Capital Inc.

416-881-5154, asimone@simonecapital.ca

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